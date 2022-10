IND vs PAK : अक्षर पटेल बने बलि का बकरा, रिजवान ने लुटा क्रेडिट

नई दिल्ली : मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 12 का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया जिसके जबाव में पाक ने 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. शुरूआती ओवरों में पाक की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने बिखरती हुई नजर आई थी.

वहीं दूसरी ओर अब भारत 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करन मैदान पर आ चुका है. लेकिन भारत के लिए काफी मुसीबत भरा समय है. एक के बाद एक करते हुए राहुल, कप्तान रोहित, सूर्य कुमार, और अक्षर पटेल वापस पवेलियन जा चुके है.

चर्चा का विषय तब बना जब सातवें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने रन लेने के लिए पटेल को कॉल दिया. लेकिन यह उनका लिए काफी भारी पड़ गया और रिजवान के हाथों रन आउट का शिकार हो गए. लेकिन जैसा सभी ने देखा कि रिजवान के हाथ पहले ही गिल्लियों को छू गए और बाद में गेंद स्टंप पर चिपकी थी जिसे देख सभी को लगा कि यह नॉटआउट होगा. लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट देकर सभी को हैरान कर दिया.

इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर पटेल के आउट होने पर अपनी प्रतिक्रयाएं देनी शुरू कर दी है।

Axar Patel run-out. India in massive trouble as India lost 4 wickets in 31 runs. — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) October 23, 2022

Axar Patel’s run out 3rd umpire decisions correct ?? felt ball was not in keeper’s hands, dubious decision — Srikanth (@JayaHoIndia) October 23, 2022

Virat Kohli ne axar Patel ko run out Kara Diya. — Ritika Malhotra?? (@FanGirlRohit45) October 23, 2022

Once again a worst decision of 3rd upmire against India on Axar Patel’s run out. #ICCT20WorldCup2022 #indiaVsPakistan #BCCI #CricketWorldCup — Shailesh Adhalge (@ShaileshAdhalge) October 23, 2022

T30: axar patel run out… Are u blind third umpire, worst decision.. Gloves first touch even the whole world seeing rizwan reaction .. Clear not out #indvspak #icc — Himanshu Singh (@HimanshuSinghss) October 23, 2022

10 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 4 विकेट खोकर 90 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए है ।