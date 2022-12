IND vs BAN 1st Test Day 3 Live Scorecard live updates between India vs Bangladesh

IND vs BAN 1st Test Day 3 Live: निचले क्रम के बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने मिलकर सात विकेट चटकाए जिससे भारत ने गुरुवार को यहां पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में बांग्लादेश का स्कोर आठ विकेट पर 133 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा।

कुलदीप यादव (33 रन पर चार विकेट) और सिराज (14 रन पर तीन विकेट) ने बांग्लादेश का स्कोर आठ विकेट पर 102 रन कर दिया था जिसके बाद मेहदी हसन मिराज (नाबाद 16) और इबादत हुसैन (नाबाद 13) ने दूसरे ही दिन बांग्लादेश की पारी को सिमटने से बचाया। दोनों नौवें विकेट के लिए 31 रन जोड़ चुके हैं।

बांग्लादेश की टीम अब भी भारत के पहली पारी के 404 रन के स्कोर से 271 रन पीछे है और उसे फॉलोऑन टालने के लिए 72 रन की और दरकार है।