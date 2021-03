Rohit Sharma को शुरुआती मुकाबलों से बाहर कर फैन्‍स के निशाने पर आए Virat Kohli, वायरल हुए ये मीम्‍स

India vs England, 1st T20I: भारत और इंग्‍लैंड की बीच आज टी20 सीरीज की शुरुआत के साथ ही फैन्‍स को एक बड़ा झटका भी लगा. विराट कोहली ने टॉस के दौरान ये साफ कर दिया कि अगले कुछ मैचों में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे. उन्‍हें आराम दिया जा रहा है.

इयोन मोर्गन ने मैच में टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. विराट ने टॉस के दौरान बताया कि केएल राहुल और शिखर धवन पहले मुकाबले में भारत के लिए ओपन करेंगे. भारत पहले गेंदबाजी करना चाहता था लेकिन ऐसी पिच पर पहले बल्‍लेबाजी करने से उन्‍हें इस साल होने वाले टी20 विश्‍व कप के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी.

विराट ने कहा कि अगले कुछ महीने भारतीय टीम मे महौल के लिए बेहद जरूरी हैं. रोहित शर्मा को आने वाले कुछ मैचों के लिए आराम दिया जा रहा है.

विराट के इस फैसले के बाद रोहित शर्मा के फैन्‍स बुरी तरह भड़क गए और उन्‍होंने भारतीय कप्‍तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया. आइये हम आपको कुछ ट्वीट से रूबरू कराते हैं.

Virat Kohli rested Rohit Sharma for the match. Rohit Sharma be like : pic.twitter.com/cVhaYJeSC6 — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) March 12, 2021

After Seeing No Rohit Sharma, Ishan kishan, and Surya Kumar Yadav In Playing 11.. MI Fans – pic.twitter.com/hHvkH16qpA — Jethalal (@Jethiya_lal) March 12, 2021

People thinking who will open with Rohit and suddenly they see Rohit is not in playing11 pic.twitter.com/yIb61c2dZu — Kill Bill Pandey (@ICT_SRHFAN) March 12, 2021