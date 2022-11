टी-20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीम गुरुवार को आमने-सामने होगी. एडिलेड में होने वाले इस मुकाबले को लेकर फैंस में खासा उत्साह है, मगर क्रिकेट फैंस के इस उत्साह पर मौसम की नजर लग सकती है.

एडिलेड में कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम की बात करें तो एडिलेड में गुरुवार को 40 फीसदी बारिश की संभावना है, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक गुरूवार सुबह में बारिश की संभावना है, इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है. एडिलेड में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

Thunderstorm in Adelaide. Hopefully the weather doesn’t play spoilsport tomorrow #INDvsENG #T20Iworldcup2022 @BCCI @englandcricket pic.twitter.com/HFiQXQ7gxh

— Sajal K Patra (@saj_sajal) November 9, 2022