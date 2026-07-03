IND VS ENG 2nd T20I: अगर वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू, तो सैमसन नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता

टीम इंडिया के गेंदबाजी विभाग में किसी बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर थोड़ी ग्रिप मिलती है और रिस्ट स्पिनरों का इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन रहा है.
Published On Jul 03, 2026, 02:12 PM IST
Last UpdatedJul 03, 2026, 02:12 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi
IND VS ENG 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मैच में शनिवार को आमने-सामने होगी. सीरीज का पहला मैच डरहम के चेस्टर-ले-स्ट्रीट में रद्द हो गया था, जिसमें भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर की हाफ-सेंचुरी की मदद से सात विकेट पर 189 रन बनाए थे. पहले मैच में फ्लॉप रहे सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन पर क्रिकेट फैंस की नजरें होगी. दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में संजू सैमसन पर दबाव होगा कि वे अपने परफॉर्मेंस में उतार-चढ़ाव को खत्म कर लगातार अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी उनसे आगे निकलने की कोशिश में हैं.
संजू सैमसन पर ना सिर्फ दूसरे टी-20 मैच में बल्कि अगले कुछ मैचों में सबकी नज़रें संजू सैमसन पर होंगी और यह देखा जाएगा कि क्या वे सूर्यवंशी से मिल रही चुनौती का सामना कर पाते हैं या नही. भारतीय क्रिकेट को सूर्यवंशी जैसा ज़बरदस्त टैलेंट मिल गया है, इसलिए सैमसन के लिए गलती की गुंजाइश बहुत कम हो गई है और सिर्फ़ T20 वर्ल्ड कप की कामयाबी उन्हें नहीं बचा सकती. अभिषेक शर्मा ने पिछले तीन में से दो मैचों में 49 और 59 रन बनाए हैं, इसलिए सैमसन पर रन बनाने का भारी दबाव है.
हालांकि टीम मैनेजमेंट 15 साल के सूर्यवंशी को जल्दबाज़ी में आगे न लाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता. हालांकि, इस बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ़ सैमसन ही संघर्ष नहीं कर रहे हैं. तिलक वर्मा का मिडिल ओवर्स में संभलकर खेलने का तरीका भी एक समस्या है, ऐसा लगता है कि वर्मा धीमी गति के गेंदबाज़ों के आने या तेज़ गेंदबाज़ों के गति कम करने पर स्कोरिंग रेट बढ़ाने में असमर्थ रहते हैं. 2026 में 12 T20I मैचों में तिलक वर्मा सिर्फ 12 छक्के ही लगा पाए हैं, यानी हर मैच में एक छक्का और फ़िनिशर के तौर पर देखे जाने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए यह आंकड़ा खराब है. ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी अगर प्लेइंग-11 में आते हैं तो तिलक वर्मा को बाहर बैठना पड़ सकता है.
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गेंदबाजी विभाग में किसी बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर थोड़ी ग्रिप मिलती है और रिस्ट स्पिनरों का इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन रहा है. दिलचस्प बात यह है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में किसी भी T20I मैच में सबसे अच्छे आंकड़े भारत के कुलदीप यादव के नाम हैं, जो इस टीम का हिस्सा नहीं हैं.
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती.
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), फ़िल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स, जोफ़्रा आर्चर, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद.