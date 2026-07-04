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IND VS ENG 2nd T20I: क्या मौसम बिगाड़ेगा खेल, कैसी होगी पिच, कब और कहां देखें मुकाबला ?

मैनचेस्टर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड टीम में दो बदलाव किए गए हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 04, 2026, 01:46 PM IST

Published On Jul 04, 2026, 01:46 PM IST

Last UpdatedJul 04, 2026, 01:46 PM IST

IND VS ENG 2nd T20I Match

IND VS ENG 2nd T20I Match

IND VS ENG 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड की टीम आज दूसरे टी-20 मैच में आमने-सामने होगी. सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 189 रन बनाए थे. इंग्लैंड की पारी में बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी.

दूसरा टी-20 मैच मैनचेस्टर में शाम सात बजे से खेला जाना है. पहले टी-20 मैच के बारिश से धुलने के बाद दूसरा टी-20 मैच के मौसम को लेकर भी फैंस के मन में सवाल है.

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मैनचेस्टर में कैसा रहेगा मौसम ?

मैनचेस्टर में दूसरे टी-20 मैच के दौरान एक बार फिर बारिश की संभावना है. आसमान में काफी बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी. बारिश की संभावना 57 फीसदी है.

कैसी होगी पिच ?

मैनचेस्टर की पिच सूखी और सख्त है, जो बल्लेबाजों के अनुकूल हो सकती है. आउटफील्ड तेज है और गेंद सही उछाल के साथ बल्ले पर आती है, जिससे रन बनाना आसान होगा. तेज गेंदबाज़ों को शुरुआत में अतिरिक्त उछाल मिल सकती है, स्पिनर्स को ज्यादा टर्न नहीं मिलेगा. टॉस जीतने वाली टीम फील्डिंग का फैसला ले सकती है.

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कब और कहां देखें मैच ?

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा टी-20 मैच भारत में टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर देखा जा सकेगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप पर की जाएगी.

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जोफ्रा आर्चर की हुई वापसी

भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड टीम में दो बदलाव किए गए हैं. दोनों ही बदलाव गेंदबाजी विभाग में किए गए हैं. टीम में दिग्गज तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, जबकि जोश टंग अपना डेब्यू करने जा रहे हैं.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन:

फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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