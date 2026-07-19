Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule England 71/0 (11.2) Run Rate: (Current: 6.26) Jacob Bethell 35 * (38) 5x4, 1x6 Ben Duckett 23 (30) 4x4, 0x6 Arshdeep Singh (3.2-0-20-0) * Prince Yadav (3-0-28-0)

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेला जा रहा है. इसमें इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

लॉर्ड्स वनडे के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 मैच जीतकर भारत और इंग्लैंड बराबरी पर हैं. सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता था. जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी की थी. लॉर्ड्स वनडे जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी. भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर नजर रहेगी. रोहित सीरीज के पिछले दोनों मैचों में बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं.

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वहीं, भारतीय गेंदबाजों के लिए जो रूट को रोकना चुनौती होगी. जो पिछले दोनों मैचों में इंग्लैंड की तरफ से शीर्ष स्कोरर रहे हैं. दूसरे वनडे में रूट ने नाबाद 99 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत दिलायी थी. निर्णायक मैच से जसप्रीत बुमराह का बाहर रहना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है. इस मैच में बुमराह टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होते. उनकी गैरमौजूदगी में युवा गेंदबाजों पर टीम को जीत दिलाने का दारोमदार होगा.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग