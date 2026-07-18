रोहित के भविष्य को लेकर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने विराम लगाया. उन्होंने कहा कि यह दावा पूरी तरह निराधार है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना अंतिम मैच खेलने वाले हैं.
Published On Jul 18, 2026, 09:14 AM IST
Last UpdatedJul 18, 2026, 09:14 AM IST
Rohit Sharma records at Lords
भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है, ऐसे में तीसरा वनडे मैच निर्णायक मुकाबला होगा इस मुकाबले में खासतौर पर रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें होंगी, जिन्हें भविष्य को लेकर एक दिन पहले तक सवाल उठ रहे हैं.
रोहित शर्मा पहले वनडे मुकाबले में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए थे. वहीं दूसरे वनडे मैच में वह 47 गेंदों का सामना करने के बाद महज 26 रन ही बना सके थे. आमतौर पर अपनी आक्रामक शैली के लिए मशहूर रोहित इस सीरीज में रन और बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए जूझते नजर आए हैं
रोहित शर्मा को यह मैदान 50 ओवर के फॉर्मेट में कुछ खास रास नहीं आता है. रोहित ने लॉर्ड्स में अब तक सिर्फ दो ही वनडे मुकाबले खेले हैं. एक मैच में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे, वहीं दूसरे मुकाबले में सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं. तीनों फॉर्मेट को मिलाकर रोहित ने इस मैदान पर अब तक कुल पांच मैच खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 22 की मामूली औसत से 133 रन आए हैं.
लॉर्ड्स के बाद भी खेलते रहेंगे रोहित शर्मा, संन्यास की अटकलों को BCCI ने किया खारिज
शुरुआती दो वनडे मुकाबलो में फ्लॉप रहने के बाद रोहित के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया कि रोहित अपने करियर का आखिरी वनडे लॉर्ड्स में खेलने वाले हैं और इस सीरीज के बाद सिलेक्टर्स उन्हें एकदिवसीय टीम में नहीं रखना चाहते हैं. हालांकि, रोहित के भविष्य को लेकर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने विराम लगाया.
बीसीसीआई सचिव ने कहा, रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बोर्ड स्तर पर इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह दावा पूरी तरह निराधार है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना अंतिम मैच खेलने वाले हैं, इस तरह की किसी भी चर्चा या निर्णय की जानकारी बोर्ड के पास नहीं है.
लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच सीरीज के विजेता का फैसला करेगी, ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि रोहित लॉर्ड्स में अपने खराब रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए तीसरे वनडे में दमदार पारी खेलें.