इंग्लैंड और भारत के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम में खेला जाएगा. जिसमें भारतीय टीम जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करेगी. क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद टीम को दूसरे टी20 में भी हार का मुंह देखना पड़ा था. आइए जानते हैं कि इस मैच में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है.
Published On Jul 06, 2026, 05:59 PM IST
Last UpdatedJul 06, 2026, 05:59 PM IST
इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम में खेला जाएगा. जिसमें जीत दर्ज करके भारतीय टीम सीरीज को बराबरी पर लाना चाहती है. क्योंकि पहला मुकाबला बारिश की वजह धुल गया है. जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से जीत लिया. ऐसे में फैंस की उम्मीद तीसरे टी20 मुकाबले पर टिकी हुई है. आइए जानते हैं कि नॉटिंघम के पिच पर बल्लेबाजों का तूफान आएगा या गेंदबाज अपना कहर बरपाने वाले हैं.
नॉटिंघम की पिच को बल्लेबाजों का मददगार माना जाता है. ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में फैंस को रनों की बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं पिच पर बाउंस उछाल रहता है. इसके अलावा पिच सूखी होने की वजह से स्पिन बॉलरों के लिए मौके लेकर आएगी. मौसम विभाग के मुताबिक इस मैच के दौरान बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में तेज गेंदबाजों के लिए भी नॉटिंघम में मदद रहेगी. ऐसे में देखना होगा कि तीसरे मैच में किसका पलड़ा भारी देखने को मिल सकता है.
इंग्लैंड और भारत के तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान नॉटिंघम में बादल छाए रहने का अनुमान है. नॉटिंघम में अधिकतम तापमान करीब 26°C और कम से कम 14°C के आसपास हो सकती है. हालांकि क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि बारिश की संभावना यहां काफी कम है. ऐसे में पूरे मैच का मजा क्रिकेट फैंस उठा सकते हैं.
भारत की संभावित प्लेइंग-11 : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग-11: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉवसन, जोश टंग, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर