इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम में खेला जाएगा. जिसमें जीत दर्ज करके भारतीय टीम सीरीज को बराबरी पर लाना चाहती है. क्योंकि पहला मुकाबला बारिश की वजह धुल गया है. जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से जीत लिया. ऐसे में फैंस की उम्मीद तीसरे टी20 मुकाबले पर टिकी हुई है. आइए जानते हैं कि नॉटिंघम के पिच पर बल्लेबाजों का तूफान आएगा या गेंदबाज अपना कहर बरपाने वाले हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड पिच रिपोर्ट

नॉटिंघम की पिच को बल्लेबाजों का मददगार माना जाता है. ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में फैंस को रनों की बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं पिच पर बाउंस उछाल रहता है. इसके अलावा पिच सूखी होने की वजह से स्पिन बॉलरों के लिए मौके लेकर आएगी. मौसम विभाग के मुताबिक इस मैच के दौरान बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में तेज गेंदबाजों के लिए भी नॉटिंघम में मदद रहेगी. ऐसे में देखना होगा कि तीसरे मैच में किसका पलड़ा भारी देखने को मिल सकता है.

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कैसा रहेगा नॉटिंघम के मौसम का हाल

इंग्लैंड और भारत के तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान नॉटिंघम में बादल छाए रहने का अनुमान है. नॉटिंघम में अधिकतम तापमान करीब 26°C और कम से कम 14°C के आसपास हो सकती है. हालांकि क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि बारिश की संभावना यहां काफी कम है. ऐसे में पूरे मैच का मजा क्रिकेट फैंस उठा सकते हैं.

Bright and sunny here at Trent Bridge as #TeamIndia begin training for the 3rd T20I against England.#ENGvIND pic.twitter.com/u1EiS6Az4u — BCCI (@BCCI) July 6, 2026

इंग्लैंड और भारत की संभावित प्लेइंग-11

भारत की संभावित प्लेइंग-11 : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग-11: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉवसन, जोश टंग, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर