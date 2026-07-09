India vs England 4th T20I: भारत और इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मैच में आमने-सामने है. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम ने इस मैच में दो बड़े बदलाव किए हैं.

भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को जगह नहीं मिली है, उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है.

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पूरे सीरीज से बाहर हुए हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती

हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने दोनों खिलाड़ियों की जांच की है और उन्हें चौथे एवं पांचवें T20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर रहने की सलाह दी है.

हर दिन एक नई शुरुआत होती है, आपको हालात को समझना होता है: श्रेयस अय्यर

वहीं लगातार छठा टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, हम पहले दो मैचों से ही निडरता के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत होती है, आपको हालात को समझना होता है, मैच किस दिशा में जा रहा है, उसे पढ़ना होता है और पिच के अनुसार खु़द को ढालना पड़ता है, पिच अच्छी दिख रही है, इस पर अच्छी-खासी घास है.

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भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव

इंग्लैंड की टीम ने भी चौथे टी-20 में एक बदलाव किया है. इंग्लैंड ने लियाम डॉसन की जगह रेहान अहमद को प्लेइंग-11 में जगह दी है.

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग