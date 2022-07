इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में पूर्व कप्तान विराट कोहली से फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन एक बार फिर उन्होंने निराश किया। कोहली को उस गेंदबाज ने अपना शिकार बनाया जो अपना सिर्फ चौथा टेस्ट मैच खेल रहा है। ये गेंदबाज है 23 साल के मैथ्यू पॉट्स जिन्होंने 25वें ओवर में कोहली को 11 रन के निजी स्कोर बोल्ड करते हुए सनसनी मचाई।

कोहली के बल्ले से आखिरी शतक 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में आया था। ये उनके करियर का 70वां शतक था। तब से कोहली 71वां शतक जड़ने की कोशिश में है लेकिन लगातार फेल हो रहे हैं। संयोग की बात ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में जब कोहली आउट हुए तब भारतीय टीम का स्कोर 71 रन था। यही नहीं, 11 रन बनाकर आउट होने के बाद कोहली का औसत गिरकर 49.71 पहुंच गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस 71 के आंकड़े को कोहली के लिए अनलकी मान रहे हैं।

Kohli out when the score’s 71?

Coincidence? I think not?

— Sahil (@SahilManUtd) July 1, 2022