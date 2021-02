IND vs ENG- Pink Ball Test, Dream 11 Prediction: चेन्नई में जीत के बाद क्या टीम इंडिया करेगी कोई बदलाव, कि

IND vs ENG 3rd Test Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team India vs England 2021 3rd Test, England tour of India 2021 – Cricket Prediction Tips For Today’s Match IND vs ENG 3rd Test: इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में 4 टेस्ट की सीरीज खेल रही टीम इंडिया को पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि भारत चेन्नई की हार का बदला चेन्नई में ही खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर ले लिया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया. भारतीय टीम ने इंग्लैंड को टर्निंग ट्रैक पर खेलने की चुनौती दी थी, जिसके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज ढेर हो गए. भारतीय टीम मैनेजमेंट अब अहमदाबाद में होने वाले तीसरे टेस्ट में भी मेहमान टीम को स्पिन के फेर में ही घेरने की योजना बना रही है.

कई जानकार यह यह मान रहे हैं कि गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले इस टेस्ट में भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को कुलदीप यादव (kuldeep Yadav) के स्थान पर मौका दे सकती है. जबकि कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट में खेलने का मौका जरूर मिला था लेकिन कप्तान विराट कोहली को बॉलिंग में उनकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई. लेकिन सवाल उठता है कि जब सरदार पटेल स्टेडियम में मेहमान टीम के सामने टर्निंग ट्रैक होगा तो फिर कुलदीप के स्थान पर ही बुमराह को मौका क्यों मिलेगा. भारतीय टीम अपनी स्पिन तिकड़ी (अश्विन, अक्षर और कुलदीप) को बरकरार रखकर युवा मोहम्मद सिराज को भी आराम देने का फैसला कर सकती है.

दूसरी ओर दोनों टीमों के लिए यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के लिहाज से भी खास है. दोनों ही टीमों को यहां जीत की दरकार है. ऐसे में कोई भी टीम किसी के लिए यहां कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगी. इंग्लैंड ने भारतीय परिस्थितियों में सीरीज के पहले टेस्ट में भारत को मात दी है और वह यहां एक बार फिर गुलाबी गेंद से टीम इंडिया को फंसाने की योजना बुन रहा होगा.

टॉस: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का टॉस 24 फरवरी, बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे होगा-

मैच शुरू होने का समय: दोपहर 2.30 PM (भारतीय समयानुसार)

स्थान: मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद

यह है IND vs ENG तीसरे टेस्ट मैच के लिए ड्रीम XI टीम:

My Dream11 Team

विकेटकीपर: रिषभ पंत

बल्लेबाज: जो रूट, रोहित शर्मा, शुबमन गिल, विराट

ऑलराउंडर: रविचंद्रन अश्विन

बॉलर: अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जैक लीच, डॉम बेस

कप्तान: रविचंद्रन अश्विन

उपक्तान: विराट कोहली

भारत vs इंग्लैंड संभावित इलेवन

भारत (संभावित इलेवन): रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, इशांत शर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

इंग्लैंड (संभावित इलेवन): डॉमनिक सिबली, रोरी बर्न्स या जैक क्राउली, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, बेन फॉक्स (विकेटकीपर), ऑली पोप, डॉम बेस, जैक लीच, जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन