इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज (India vs England Test Series) शुरू होने में करीब दो सप्ताह का समय ही बचा है. इससे पहले टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है कि उसके युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) कोरोना वायरस से पूरी तरह उबरकर भारतीय टीम के बायो बबल में जुड़ गए हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद पंत लंदन में ही छुट्टियां मना रहे थे इस दौरान वह इस वायरस की चपेट में आ गए. उन्होंने 10 दिन का अपना क्वॉरंटीन पूरा कर लिया है और उनकी दो आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं.

बीसीसीआई ने पंत की तस्वीर के साथ गुरुवार को ट्वीट किया, ‘हैलो रिषभ पंत. आपको वापिस लेकर अच्छा लगा.’ बीसीसीआई ने अपने टि्वटर हैंडर पर पंत की जो तस्वीर पोस्ट की है. उसमें वह पिंक कैप और ऑरेंज टीशर्ट पहने हुए हैं. पंत ने अपने मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ है.

Hello @RishabhPant17, great to have you back ?#TeamIndia pic.twitter.com/aHYcRfhsLy

— BCCI (@BCCI) July 21, 2021