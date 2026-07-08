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IND vs ENG: हैरी ब्रूक ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा, बोले- बॉलिंग में ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ी

इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 125 रन के बड़े अंतर से हराया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 209 की बढ़त बना ली थी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 08, 2026, 09:38 AM IST

Published On Jul 08, 2026, 09:38 AM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 09:38 AM IST

Harry Brook against 3rd T20I

नॉटिंगम: इंग्लैंड अब भारत के खिलाफ सीरीज हार नहीं सकता. मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज पर खेले गए मैच में उसने भारत को 125 रन के अंतर से हराया. भारत के सामने 202 रन का टारगेट था. लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए.

मैच के बाद टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, ‘दूसरे हाफ (गेंदबाजी) में टीम ने अपनी योजना पर पूरी तरह अमल किया. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और गेंदबाजों ने भी उसी लय को बनाए रखा. फिल सॉल्ट ने धमाकेदार पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने भी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. पिच ऐसी थी, जहां सीधे शॉट खेलना आसान नहीं था. इसी वजह से टीम ने पहले से एक योजना बनाई थी और सभी खिलाड़ियों ने उसी के मुताबिक खेला. इस पिच पर 200 रन बनाना शानदार था.’

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‘गेंदबाजों को रणनीति का पता था’

हैरी ब्रूक ने आगे कहा, ‘लक्ष्य का बचाव करने से पहले टीम को ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी. गेंदबाजों को सिर्फ सही जगह पर गेंद डालनी थी और समय-समय पर बाउंसर का इस्तेमाल करना था.’

जीत के बावजूद टीम में सुधार की गुंजाइश को लेकर पूछे गए सवाल पर इंग्लिश कप्तान ने कहा,”पिछले दो मैचों की तरह टीम को पिच के हिसाब से खुद को ढालना होगा. एक बल्लेबाजी इकाई के तौर पर अलग-अलग एरिया तक पहुंचने के लिए पिच का इस्तेमाल करना जरूरी है.’

क्या रहा तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच का हाल

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड का प्रदर्शन शानदार रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से फिल साल्ट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 70 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, जोस बटलर ने 21 गेंदों में 36 रनों का योगदान दिया. सैम करन ने अंत के ओवरों में 4 चौकों की मदद से नाबाद 41 रन बनाए.

इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी टीम सिर्फ 76 रन बनाकर ऑलआउट हुई. भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा. रनों के लिहाज से यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है. जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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