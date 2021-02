Michael Vaughan ने फिर उगला जहर, जो रूट को बताया स्पिन के खिलाफ Virat Kohli से बेहतर, इस तरह हुए Troll

चेन्‍नई टेस्‍ट में भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) महज 11 रन बनाकर इंग्लिश ऑफ स्पिनर डोम बेस की गेंद पर आउट हुए. विराट के आउट होने के बाद इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को एक बार फिर उनपर कटाक्ष करने का मौका मिल गया. वॉन का मानना है कि स्पिन के खिलाफ जो रूट (Joe Root) भारतीय कप्‍तान के मुकाबले ज्‍यादा बेहतर हैं.

उन्‍होंने अपने ट्विटर के माध्‍यम से कहा, “जो रूट की स्पिनर्स के खिलाफ 70.7 की औसत है जबकि विराट कोहली की औसत 69.0 की है. वहीं, अगर ऑफ स्पिन की बात की जाए तो जो रूट 71.2 की औसत से रन बनाते हैं. विराट कोहली की औसत ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ 53.1 की है. ऐसे में यह सच्‍चाई है कि रूट स्पिनर्स के खिलाफ विराट के मुकाबले बेहतर बल्‍लेबाज हैं.”

Joe Root aves 70.7 v spin, Kohli 69.0 … But against off-spin specifically: Root 71.2, Kohli 53.1. !!! So @root66 is factually a better player of spin than Virat … #Fact #INDvENG — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 7, 2021

यह कोई पहला मौका नहीं है जब माइकल वॉन (Michael Vaughan) टीम इंडिया या विराट कोहली के खिलाफ जहर उगल रहे हों. इससे पहले ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के दौरान वॉन ने भारत के 0-4 से हारने की भविष्‍यवाणी की थी. कोरोना काल में ब्रिसबेन में लगे कड़े प्रतिबंधों के कारण टीम इंडिया वहां आखिरी टेस्‍ट मैच नहीं खेलना चाहती थी. तब वॉन ने ट्वीट किया था कि भारतीय टीम गाबा मैदान पर एक भी टेस्‍ट मैच नहीं जीत पाने के अपने खराब रिकॉर्ड को देखते हुए ब्रिसबेन नहीं जाना चाहती है.

माइकल वॉन के इस ताजा ट्वीट के बाद फैन्‍स ने बड़ी संख्‍या में जवाबी ट्वीट किए और उन्‍हें सबक सिखाया.

This is rubbish. Not taking a side but half of Root’s tests see him playing against spin in England, whereas Virat plays half his tests combating spin bowling in spin-friendly conditions. — James Godby (@jimlikescricket) February 7, 2021

Conveniently ignores that Kohli plays more tests in spin friendly conditions than Root. #OnOn — Abdul. (@ICosmicLatte) February 7, 2021