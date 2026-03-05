IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: भारत vs इंग्लैंड, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

IND vs ENG, T20 World Cup, ICC T20 World Cup 2026, T20 World Cup Semi Final match, India Vs England Semi Final, IND VS ENG Semi Final, India Vs England, England vs India Live Score, India Vs England T20, IND vs ENG Live Score, India Vs England Playing 11, India playing XI, England playing XI, IND vs ENG T20 Predicted 11, How to watch India Vs England, IND vs ENG Live Steaming, Watch IND vs ENG Live telecast, IND vs ENG T20 World Cup Pitch Report, Wankhede Stadium Pitch Report, IND vs ENG Pitch Report, Mumbai weather, Wankhede Stadium, T20 Cricket, Suryakumar Yadav, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj, Varun Chakravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh, Harry Brook, Philip Salt, Jos Buttler, Jacob Bethell, Tom Banton, Sam Curran, Will Jacks, Liam Dawson, Rehan Ahmed, Jofra Archer, Adil Rashid Bench, Cricket News
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: संजू सैमसन ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा अर्धशतक
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: संजू सैमसन ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा अर्धशतक. उन्होंने 26 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया है.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: पावरप्ले में भारत का स्कोर- 67/1
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: पावरप्ले में भारत का स्कोर- 67/1. सैमसन 41 रन और ईशान किशन 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: सैमसन का धमाका, पांच ओवर में भारत- 55/1
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: सैमसन का धमाका, पांच ओवर में भारत- 55/1. सैमसन 15 बॉल में 31 रन बनाकर नाबाद हैं. ईशान किशन ने भी शानदार रंग में नजर आ रहे हैं.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: सैमसन को 15 रन के स्कोर पर मिला जीवनदान
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: सैमसन को 15 रन के स्कोर पर मिला बड़ा जीवनदान. जोफ्रा आर्चर की गेंद पर हैरी ब्रूक ने आसान कैच टपकाया.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: अभिषेक का फ्लॉप शो जारी, नौ रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: अभिषेक का फ्लॉप शो जारी, नौ रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. टी-20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश है.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: जोफ्रा ऑर्चर के पहले ओवर में बने 12 रन
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: जोफ्रा ऑर्चर के पहले ओवर में बने 12 रन. सैमसन ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का जड़ा.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: सैमसन- अभिषेक क्रीज पर उतरे
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: सैमसन- अभिषेक क्रीज पर उतरे. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर पहला ओवर डाल रहे हैं.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: इंग्लैंड ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: इंग्लैंड ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
IND VS ENG T20 World Cup 2026 Semifinal Live: भारत के सामने सेमीफाइनल में इंग्लैंड की चुनौती
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. भारत और इंग्लैंड की टीम आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने होगी. शाम 6.30 बजे टॉस होगा, वहीं शाम सात बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.