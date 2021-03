माइकल वॉन ने की थी इंग्‍लैंड के जीत की भविष्‍यवाणी, अब भारतीय फैन्‍स इस तरह कर रहे हैं ट्रोल

India vs England: इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन का भारत-इंग्‍लैंड के बीच खेली गई टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले किया गया टीम उन्‍हें के लिए सिरदर्द बन गया। भारतीय फैन्‍स ने माइकल वॉन के बड़े-बड़े दावों के लिए उन्‍हें जमकर ट्रोल किया।

माइकल वॉन ने ट्वीट किया था, “आज का टी20 फाइनल आठ महीने बाद इसी ग्राउंड पर होने वाले टी20 विश्‍व कप के फाइनल जैसा है। इंग्‍लैंड की जीत होगी।”

भारतीय टीम ने पांचवें मुकाबले में 36 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज को 3-2 से अपने नाम किया। खासबात ये है कि टॉस जीतकर फील्डिंग चुनने वाली टीम को अबतक सीरीज में जीत के लिए फेवरेट माना जाता रहा है लेकिन टीम इंडिया ने आखिरी दोनों मुकाबलों में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए बड़ा स्‍कोर खड़ा किया और मेहमान टीम को हराया।”

माइकल वॉन के इस ट्वीट के बाद भारतीय फैन्‍स ने बड़ी संख्‍या में इसपर जवाबी ट्वीट किए और पूर्व इंग्लिश कप्‍तान को जमकर ट्रोल किया। आइये ऐसे ही कुछ ट्वीट से हम आपको रूबरू करवाते हैं।

I reckon today’s T20 final could be the T20 World Cup final in 8 months … At the same venue … England to win … #INDvENG — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 20, 2021

Nothing makes me happier than you predicting against my teams. Thank you for the support — TexasCricketCommenter (@CricketKaran1) March 20, 2021