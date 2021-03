IND vs ENG, ODI Series: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ अपनी वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. 14 सदस्यीय टीम से जोफ्रा आर्चर को बाहर रखा गया है, जो इस वक्त दाहिनी कोहनी में दर्द से जूझ रहे हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने जोफ्रा को स्वदेश भेजने का फैसला किया है.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के एक बयान के अनुसार ‘‘आर्चर चोट के प्रबंधन और कोहनी की चोट की जांच के लिए ब्रिटेन लौट रहे हैं. उन्हें वनडे शृंखला के चयन के लिए अनफिट माना गया है, जिसके मैच 23, 26 और 28 मार्च को खेले जाएंगे.’’

BREAKING NEWS: We have named a 14-person squad for our three-match ODI series against India! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇳#INDvENG

— England Cricket (@englandcricket) March 21, 2021