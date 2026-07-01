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ENG vs IND: 'मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना...', वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए उठी मांग पर श्रेयस अय्यर का जवाब

क्या वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल से अपना डेब्यू कर सकते हैं. इस सवाल का भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सीधा जवाब तो नहीं दिया. लेकिन इशारों ही इशारों में इतना कह दिया कि वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 01, 2026, 11:14 AM IST

Published On Jul 01, 2026, 11:14 AM IST

Last UpdatedJul 01, 2026, 11:14 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi and Shreyas iyer

Vaibhav Sooryavanshi and Shreyas iyer

चेस्टर ली स्ट्रीट: वैभव सूर्यवंशी को जब आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारत की टी20 टीम में चुना गया तो फैंस में खुशी की लहर थी. आखिर घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और एज ग्रुप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम 15 साल के इस खिलाड़ी को मिला था. इसके बाद सवाल था कि क्या उन्हें अंतिम 11 में शामिल किया जाएगा. आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर कही जाने वाली टीम के खिलाफ तो उन्हें मौका मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी. पर ऐसा नहीं हुआ.

भारत को आयरिश टीम के खिलाफ दोनों मैचों में हार मिली, तो आलोचनाएं और सवाल गहरे होते गए. तो अब क्या वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका मिलेगा? इस सवाल पर भी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन खिलाड़ियों का कुछ वक्त तो समर्थन करना जरूरी है जिन्होंने कुछ महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीता है.

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इसे भी पढ़ें- ‘वह पहला मैच खेलेगा क्योंकि…’, वैभव पर सुनील गावस्कर की राय

वैभव के डेब्यू के सवाल पर क्या बोले ‘सरपंच’

सूर्यवंशी को डेब्यू करवाने की मांग बढ़ती जा रही है. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए. उनकी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया. हालांकि अय्यर कहते हैं कि टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल होना जरूरी है.

पर सवाल यह है कि आखिर वैभव डेब्यू करेंगे कैसे? अगर वह टीम में आएंगे तो बाहर कौन जाएगा? अगर इस सवाल को पहली नजर में देखें तो ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी को तोड़ना होगा. यानी किसी एक को वहां से हटाना पड़ेगा. अब उस खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर बदला जाता है या फिर उसे प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाता है, यह फैसला तो मैनेजमेंट को करना है.

सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों का रहा है अच्छा प्रदर्शन

समाचार एजेंसी पीटीआई ने अय्यर के हवाले से कहा, ‘टीम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘हमें मौके और सुरक्षा दोनों देने होंगे ताकि हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास बना रहे. पिछला विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों को पता है कि टी20 कैसे खेलता जाता है. वे लगातार इस प्रारूप में भारत के स्तंभ रहे हैं और उनका समर्थन करना जरूरी है.’

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टीम कॉम्बिनेशन के सवाल पर क्या बोले अय्यर

यह पूछने पर कि क्या सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं, अय्यर ने कहा, ‘किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है. हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे. यह काफी सीक्रेट है.’

उन्होंने कहा, ‘हम टीम में इस पर बात करते हैं. हम सभी को नहीं पता सकते कि क्या कॉम्बिनेशन लेकर उतरेंगे क्योंकि इससे विरोधी टीम को भी पता चल जाएगा. वह युवा खिलाड़ी है और जब भी उसे मौका मिलेगा, वह अच्छा खेलेगा.’

अय्यर ने इस बात से भी इनकार किया कि सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए बाहर से भी मांग आ रही है. उन्होंने कहा,‘मैने ऐसा कुछ नहीं देखा. मुझे सच में नहीं पता. मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया. मैने कुछ नहीं सुना.’

आयरलैंड से सीरीज में मिली हार के बारे में उन्होंने कहा, ‘यह शर्मनाक नहीं बल्कि दुखद थी क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि आयरलैंड इतना अच्छा खेलेगा.’

उन्होंने कहा, ‘उन्होंने हर विभाग में हमें कमतर साबित कर दिया । हम मैदान को भांपने और रणनीति बनाने के मामले में पीछे रह गए । हमने इस सीरीज से बहुत कुछ सीखा.’.

इंग्लैंड दौरे पर कब-कब खेले जाएंगे भारत के टी20 और वनडे मुकाबले

टी20 सीरीज के मैच- 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 4 जुलाई को मेनचेस्टर, 7 जुलाई को नॉटिंगम, 9 जुलाई को ब्रिस्टल और 11 जुलाई को साउथम्पटन में होंगे.

इसके बाद तीन ODI-14 जुलाई को बर्मिंगम, 16 जुलाई को कार्डिफ और 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले जाएंगे. वनडे में भारतीय टीम की अगुआई शुभमन गिल करेंगे.

इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सुर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी

इंग्लैंड की टी20 इंटरनेशनल टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सॉनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेटेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट (विकेटकीपर), जोश टंग, ल्यूक वुड

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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