भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच मेजबान इंग्लैंड का सामना कर रही है जिसको देखने के लिए कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर लॉर्डस पहुंचे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ये मुकाबला देखने के लिए लॉर्ड्स पहुंचे जहां उनकी मुलाकात उनके गहरे दोस्त और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से हुई। रैना और धोनी लंबे समय बाद एक साथ नजर आए हैं।

रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी शानदार कैप्शन के साथ इस तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया। CSK ने लिखा, “7+3= कम्पलीट 10।”

सुरेश रैना को लंबे समय बाद धोनी के साथ देखते ही चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल फैन पेज ने भी दोनों की साथ में तस्वीर को शेयर किया है। यही वजह है कि कुछ ही देर में धोनी और रैना की ये तस्वीर वायरल हो गई है।

Super reunion at the home of cricket ??#WhistlePodu #MSDhoni #SureshRaina pic.twitter.com/aCNzvpJcgp

— WhistlePodu Army ® – CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) July 14, 2022