भारत और इंग्लैंड (India vs England T20i) की टीमें अहमदाबाद में तीसरा टी20 मैच खेल रही हैं. इस मैच में भारतीय टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की वापसी हुई है. रोहित की जगह पिछले मैच में अपना डेब्यू करने वाले सूर्यकुमार यादव को बाहर किया गया है. इसके अलावा अपने डेब्यू मैच में ओपनिंग पर उतरे ईशान किशन (Ishan Kishan) को टीम में तो रखा गया लेकिन उनसे ओपनिंग छीन ली गई.

ईशान ने रविवार को बतौर ओपनर अपने डेब्यू मैच में शानदार फिफ्टी जड़ी थी और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. कोहली के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने कहा कि यह मेरी समझ से बाहर है. वैसे ईशान आज नंबर 3 पर उतरे थे और वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए.

After a sensational debut as a T20 opener that Ishan is not opening in the next game is just beyond me! #INDvENG

