भारत और इंग्‍लैंड (India vs England, 5th T20I) के बीच खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम ने 36 रन से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की. भारत की 3-2 से जीत के साथ-साथ यह मुकाबला मैदान पर भारतीय कप्‍तान और इंग्‍लैंड के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) के बीच हुए गहमागहमी के लिए भी काफी चर्चा में आया. इस घटना का एक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इंग्‍लैंड की टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर 224 रन ठोक दिए. कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने 52 गेंदों पर 80 रन बनाए जबकि उपकप्‍तान रोहित शर्मा ने भी 34 गेंदों पर 64 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी बनाई.

लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान इंग्‍लैंड के विकेटकीपर बल्‍लेबाज जोस बटलर 52(34) और डेविड मलान 68(46) ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई. पहला विकेट शून्‍य पर गिरने के बाद दोनों ने दूसरे विकेट के लिए साथ मिलकर 130 रनों की साझेदारी बनाई. ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश टीम मैच में भारत को आसानी से हरा देगी लेकिन भुवनेश्‍वर कुमार ने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर (Jos Buttler) को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा मैच का रुख पलट दिया.

When Virat kohli said Ben stokes and then Jos buttler took it personally. pic.twitter.com/bu3LDoC5e8

— theshivamkapoor (@sherlony3000) March 20, 2021