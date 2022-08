एशिया कप 2022 के अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया का सामना हांगकांग टीम से होगा। हांगकांग टीम ने क्वालिफायर में सभी 3 मैच जीतकर एशिया कप में जगह बनाई थी और अब उसके सामने पहले ही मैच में टीम इंडिया की कड़ी चुनौती होगी। हांगकांग की टीम भले ही कागज पर कमजोर नजर आती हो लेकिन उसे हल्के में लेने की गलती भारतीय टीम नहीं करना चाहेगी। टीम इंडिया को हांगकांग से खेलने का अनुभव भी है। दरअसल, साल 2018 में वनडे फॉर्मेट में जो एशिया कप खेला गया था, उसमें भारत को हांगकांग ने कड़ी टक्कर दी थी।

एशिया कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से पटखनी देने के बाद हांगकांग के खिलाफ भी टीम इंडिया को पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सामना करना होगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हांगकांग के स्क्वॉड में 12 खिलाड़ी पाकिस्तानी मूल के हैं। वहीं, चार खिलाड़ी भारतीय मूल और एक खिलाड़ी इंग्लैंड मूल का है।

हांगकांग के पास पाकिस्तान जैसे गेंदबाज तो नहीं है लेकिन उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक अनजान टीम के प्रदर्शन को लेकर कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता है। हांगकांग में ऑलराउंडरों की भरमार है जो भारतीय गेंदबाजों के मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।

हांगकांग के कप्तान निजाकत खान पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और उनके पास 51 T20I खेलने का अनुभव है। निजाकत एक ऑलराउंडर हैं और लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। टीम के दूसरे ऑलराउंडर एजाज खान जन्म हांगकांग में ही हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता पाकिस्तान से हैं। एजाज बल्लेबाजी के अलावा तेज गेंदबाजी भी करते हैं।

????? ?????????????

The Hong Kong Men’s squad to compete at the ICC Challenge League B – Round 3 Tournament to be held in Jersey from the 2nd August – 15th August 2022 has been named.

Read more:https://t.co/1SNIqibehI pic.twitter.com/2S40RMtTDM

— Cricket Hong Kong (@CricketHK) July 24, 2022