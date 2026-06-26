क्या वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौक मिलेगा. यह सवाल सभी क्रिकेट फैंस के जेहन में है. लेकिन इस पर टीम के बैटिंग कोच सिंताशु कोटक ने सीधा जवाब नहीं दिया है.
Published On Jun 26, 2026, 07:19 AM IST
Last UpdatedJun 26, 2026, 07:19 AM IST
sitanshu kotak and gautam gambhir (IANS photo)
बेलफस्ट: भारत और आयरलैंड के बीच आज, 26 जून 2026 को टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. और सभी फैंस को इस बात का इंतजार है कि क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी शुक्रवार को होने वाले इस मैच में डेब्यू करेंगे? और इस सवाल का जो जवाब भारतीय टीम के ब्लेलबाज कोच सितांशु कोटक ने दिया है वह फैंस को जरा दुविधा में डाल सकता है. गुरुवार को मैच की पूर्व संध्या पर कोटक ने कहा कि वैभव को सही समय पर डेब्यू करने का मौका जरूर मिलेगा लेकिन यह उस बल्लेबाज की कीमत पर नहीं होना चाहिए जो पहले से रन बना रहा है.
वैभव को अगर प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. भारत को आयरलैंड में दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. दूसरा मैच रविवार को खेला जाएगा.
भारतीय टीम के लिए इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन चुनना एक बड़ी चुनौती हो सकती है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर को इस पर काफी माथापच्ची करनी होगी.
सूर्यवंशी को किस खिलाड़ी के स्थान पर जगह दी जाए यह बड़ा सवाल हो सकता है. क्या उन्हें अभिषेक शर्मा की जगह मौका देकर संजू सैमसन के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा.
मैच से पहले कोटक ने कहा कि सूर्यवंशी को जगह देने के लिए किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर देना जिसने अतीत में अच्छा किया हो, के साथ नाइंसाफी होगी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा, ‘वैभव बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. इस बारे में कोई शक नहीं है. और जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में और बाकी मैचों में बल्लेबाजी की है उसे देखते हुए यह बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास नैसर्गिक क्षमता है. आईपीएल के दौरान उन्होंने आर्चर (जो उन्हीं की टीम में थे) और कई अनुभवी तेज गेंदबाजों को खेला. ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी परेशान नहीं करता. तो वह बेशक एक कमाल की प्रतिभा हैं.’
कोटक ने आगे कहा, ‘कप्तान और मुख्य कोच गौतम गंभीर टीम के बारे में फैसला करेंगे. तो अगर वह खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वह नहीं खेलते हैं तो मेरे लिए यह भी अच्छी बात है क्योंकि वह भारतीय टीम का हिस्सा हैं. और मुझे यकीन है कि उन्हें उनका हक और मौके मिलेंगे. तो, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्हें मौका देने के लिए हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर देना चाहिए तो पहले से रन बना रहा है. यह भी सही नहीं होगा. मुझे लगता है कि किसी को मौका देकर प्रयोग करना और किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ गलत करने में बहुत पतली लकीर होती है.’