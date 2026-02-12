This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND VS NAM T20 WC 2026 Live: भारत vs नामीबिया, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
India vs Namibia Match Scorecard and Update Arun Jaitley Stadium, Delhi
IND VS NAM Live Score: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और नामीबिया की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम में दो बदलाव हुआ है.
दोनों टीमों का स्क्वाड:
भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
नामीबिया (प्लेइंग XI): लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेट कीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, मैक्स हींगो
IND VS NAM T20 WC 2026 Live: नामीबिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. भारतीय टीम में दो बदलाव हुआ है. अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है.