इंटरनेशनल में फिसड्डी IPL में हीरो, केएल राहुल को यूं आईना दिखा रहे फैन

नई दिल्ली : टी20 विश्वकप 2022 के सुपर-12 मुकाबले में भारत और नीदरलैंड्स एक दूसरे के आमने-सामने मैदान में भिड़ रहे है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस बीच बल्लेबाजी की शुरूआत करने आए ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल महज 9 रन बनाकर में तीसरे ओवर में ही LBW का शिकार हो गए.

आज उनके अच्छे खेलने की उम्मीद लगाई जा रही थी,लेकिन वह ऐसा कारनामा करने में आज भी फ्लॉप रहे है. इससे पहले वह बीत रविवार को भी पाकिस्तान के खिलाफ रन बटोरने में नाकामयाब रहे और मात्र 4 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए.

इस बीच उनके आउट होने केो बाद अब सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा राहुल का मजाक बनाया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर की गई प्रतिक्रियाएं यहां नीचे देखें…

Two minutes silence for everyone who thought KL Rahul will produce a masterclass against Netherlands. — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) October 27, 2022

KL Rahul describing how difficult to bat is pic.twitter.com/sKrqm7OU1F — Vikrant (@uffvikrant7) October 27, 2022

Orange Cap holder KL Rahul dismissed cheaply once again. Meanwhile, Anna: #INDvNED pic.twitter.com/hundkSLEbf — Aniket Bose (@ABnormalConnect) October 27, 2022

Kl Rahul to all Indians who expect he will score today #KLRahul? pic.twitter.com/hFaiIdEzdW — Sumit (@sumittkar) October 27, 2022

