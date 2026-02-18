IND VS NED T20 World Cup 2026 Live: भारत और नीदरलैंड्स की टीम टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.
भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में दो बदलाव किया गया है. अक्षर पटेल को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है. वहीं कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत (प्लेइंग XI): इशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
नीदरलैंड्स (प्लेइंग XI): माइकल लेविट, मैक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर), ज़ैक लायन-कैशेट, नोआ क्रोस, रोएलोफ़ वैन डेर मर्व, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन
IND VS NED T20 World Cup 2026 Live: अभिषेक शर्मा फिर बिना खाता खोले आउट
अभिषेक शर्मा फिर बिना खाता खोले आउट, भारत को लगा पहला झटका.
IND VS NED T20 World Cup 2026 Live: भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला
भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला. टीम इंडिया में दो बदलाव हुआ है. अक्षर पटेल को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है. वहीं कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 में वापस लौटे हैं.
IND VS NED T20 World Cup 2026 Live: टी-20 वर्ल्ड कप में आज भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला
