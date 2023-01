IND vs Nz 1st ODI: कब, कहां और कैसे देखें भारत न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच ?

श्रीलंका के खिलाफ टी-20 और वनडे सीरीज में मिली जीत के बाद अब टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, हालांकि टीम इंडिया की चुनौती आसान नहीं होने वाली है.

IND vs NZ, 1st ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 18 जनवरी को खेला जाना है. श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत के बाद अब टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. आइए जानते हैं मैच से जुड़ी सभी जानकारी…. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच किस तारीख को खेला जाएगा? (India vs NewZealand 1st ODI) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच 18 जनवरी यानी बुधवार को खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच कहां खेला जाएगा? (India vs NewZealand 1st ODI) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच कितने बजे से खेला जाएगा ? (India vs NewZealand 1st ODI) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच मुकाबला दोपहर 01:30 बजे शुरू होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं? (India vs NewZealand 1st ODI ) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? (India vs NewZealand 1st ODI ) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच के लाइव अपडेट्स cricketcountry.com/hi पर भी पढ़ सकते हैं। (India vs NewZealand 1st ODI)