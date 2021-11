India vs New Zealand 1st Test: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने सर्वाधिक 105 रन बनाए. अय्यर के अलावा शुभमन गिल (Shubman Gill) और रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अर्धशतक जड़े. इन बल्लेबाजों के अलावा एक ऐसा भी खिलाड़ी रहा, जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया. रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने 56 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 38 रन बनाए. इस पारी के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब अश्विन काफी नाराज दिखे.

93वें ओवर में रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) के आउट होने के बाद अश्विन बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने पहली गेंद पर दो रन लेकर अपना खाता खोला. इसके बाद टिम साउदी (Tim Southee) की अगली बॉल पर उन्होंने बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में शॉट खेलकर रन चुराने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर ने उन्हें वापस भेज दिया.

अश्विन इस दौरान पिच के बीच दौड़ पड़े. इस दौरान ओवर थ्रो के बाद उन्होंने एक रन पूरा किया. टिम साउदी इससे काफी नाराज दिखे. उन्होंने फील्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा से इसकी शिकायत की.

You can’t run straight on to the middle of the pitch, Ashwin! pic.twitter.com/OuJDmSPBEe

— saurabh sharma (@cntact2saurabh) November 26, 2021