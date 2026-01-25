IND VS NZ 3rd T20I: गुवाहाटी में कैसा है मौसम, क्या है पिच का हाल ? प्लेइंग-11 में दिखेगा बदलाव

पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.

Guwahati Stadium

IND VS NZ 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड की टीम तीसरे टी-20 मैच में आज आमने-सामने होगी. पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा.

गुवाहाटी के इस मैदान पर टीम इंडिया ने अब तक चार मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया को दो मैच में जीत मिली है, जबकि एक मैच में टीम को हार मिली थी. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका था. पिछले मैच में 222 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, आइए जानते हैं कैसा पिच और मौसम का हाल ?

बारसापारा स्टेडियम की कैसी होगी पिच ?

गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है. छोटी बाउंड्री और तेज आउट फील्ड होने से यहां काफी रन बन सकते हैं. टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है. तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआत में फायदा जरूर उठा सकते हैं.

गुवाहाटी में कैसा है मौसम ?

मौसम की बात करें तो मैच के दौरान किसी तरह का खलल नहीं पड़ने की संभावना है. मैच के दौरान शाम को तापमान 13 डिग्री के आसपास हो सकता है. ओस की संभावना भी बनी हुई है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

प्लेइंग-11 में बुमराह की हो सकती है वापसी

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दूसरे मैच में आराम दिया गया था, यहां उनकी वापसी की उम्मीद है. ऐसे में हर्षित राणा को प्लेइंग-11 से बाहर जाना होगा. मैचों के बीच का अंतराल बहुत कम है, इसलिए टीम प्रबंधन ने तेज गेंदबाजों को रोटेट करने का फैसला किया है. दूसरे मैच में चोट के कारण उप-कप्तान अक्षर पटेल नहीं खेल पाए थे, वह भी इस मैच से वापसी कर सकते हैं. इन दो के अलावा भारतीय टीम में कोई और बदलाव होता नहीं दिख रहा है.