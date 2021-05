Tim Southee से फैन ने पूछ लिया क्‍या WTC 2021 फाइनल में निकाल पाएंगे Virat Kohli का विकेट ? मिला ये जवाब

World Test Championship Final, India vs New Zealand: भारतीय और न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC 2021) का फाइनल मुकाबला अगले महीने 18 जून से इंग्‍लैंड में खेला जाना है. टीम इंडिया (Team India) टेस्‍ट क्रिकेट के इस पहले वर्ल्‍ड कप को हर हाल में अपने नाम करना चाहेगा. न्‍यूजीलैंड के पेसर टिम साउथी (Tim Southee) से एक फैन ने पूछ लिया कि क्‍या वो इस महामुकाबले में भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट निकाल पाएंगे.

टिम साउदी (Tim Southee) से ये सवाल एयरपोर्ट पर एक फैन के द्वारा किया गया. इस फैन ने उनसे सेल्‍फी खिंचवाने की दरख्‍वास्‍त की थी. इसी दौरान फैन ने उनसे सवाल किया. इसका जवाब देते हुए टिम साउदी ने कहा, “अगर मैं विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट निकाल पाया तो बहुत अच्‍छा होगा.”

टिम साउदी ने विराट कोहली (Virat Kohli) को तीन टेस्‍ट में दो बाहर आउट किया है. पहली बार साल 2012 में बेंगलोर टेस्‍ट के दौरान विराट उनका शिकार बने थे. उक्‍त मैच में विराट ने 103 रनों की पारी खेली थी. इसके दो साल बाद ऑकलैंड में साउदी की गेंद पर विराट कैच आउट हुए थे.

सीमित ओवरों के क्रिकेट में टिम साउदी (Tim Southee) का विराट कोहली के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. वनडे क्रिकेट में साउदी ने भारतीय कप्‍तान को छह बार आउट किया है. टी20 में विराट (Virat Kohli) दो बार उनका शिकार बने हैं. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउदी वनडे क्रिकेट में विराट के खिलाफ अपने रिकॉर्ड से प्रेरणा लेना चाहेंगे.