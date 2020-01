लंबे समय से भारतीय टीम से दूरी बनाए रखने वाले पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahinder Singh Dhoni) कब वापसी करेंगे यह तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने दावा किया है कि धोनी क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर उनके कार्यक्रम ‘चहल टीवी’ (Chahal TV) पर आने के लिए बेकरार हैं.

पढ़ें:- सौरव गांगुली ने बताया कितने बजे शुरू होंगे आईपीएल 2020 के मैच ?

बीसीसीआई द्वारा हेमिल्‍टन टी20 मुकाबले से पहले चहल टीवी का नया एपिसोड रिलीज किया. पूरी टीम बस में ट्रेवल कर रही थी. इसी बीच फिलमाए गए इस एपिसोड के दौरान युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)ने कहा, “एक ऐसे शख्‍स हैं जो चहल टीवी पर आना चाहते थे. यहां आने के लिए वो तड़पते थे. मैंने उन्‍हें कहा नहीं धोनी भईया, अभी नहीं, अभी टाइम है.”

चहल ने बताया, “टीम बस की जिस आखिरी सीट पर महेंद्र सिंह धोनी बैठा करते थे. वहां अभी भी कोई नहीं बैठता है. हम उन्‍हें बहुत मिस करते हैं.”

पढ़ें:- सरफराज खान: RCB से हटाए जाने से मैं आहत था, विराट कोहली ने मुझे साफ कहा- तुम….

रिषभ पंत (Rishabh Pant) भी टीम के साथ न्‍यूजलैंड में ही मौजूद हैं. पंत ने बताया कि उनकी ट्रेनिंग इस वक्‍त काफी अच्‍छी चल रही है. हम दो मैच जीत गए हैं. पूरी टीम इस वक्‍त काफी सकारात्‍मक है.

MUST WATCH: We get you Chahal TV from the Bus!

This one is en route from Auckland to Hamilton – by @RajalArora @yuzi_chahal #TeamIndia

Full Video here https://t.co/4jIRkRitRh pic.twitter.com/ZJxMtRGsQu

— BCCI (@BCCI) January 27, 2020