India vs New Zealand WTC Final 2021, Live updates Day 3: न्यूजीलैंड ने साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में जारी विश्व टेस्ट चैंपियशिप के फाइनल (WTC Final) मुकाबले में पकड़ बना ली है. भारत की पहली पारी महज 217 रन पर सिमट चुकी है, जिसमें काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) की बड़ी भूमिका रही. भारत की तरफ से उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक 49 रन बनाये, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 44 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड के लिये काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 31 रन देकर पांच विकेट लिये. नील वैगनर और ट्रेंट बोल्ट ने दो-दो, जबकि टिम साउदी ने एक विकेट लिया.

