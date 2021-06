India vs New Zealand, ICC World Test Championship Final 2021: भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां द रोज बाउल में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 217 रनों का स्कोर बनाया. बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल थोड़ी देर से शुरू हुआ. भारतीय टीम ने लंच तक सात विकेट पर 211 रन बना लिए थे. लेकिन लंच के बाद पूरी टीम 92.1 ओवर में 217 रनों पर सिमट गई.

भारतीय पारी के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जब काइल जैमीसन मैदान पर फैंस के साथ मस्ती करते नजर आए. दरअसल 93वें ओवर की शुरुआत से पहले कैमरे का फोकस जैमीसन के पीछे खड़े फैंस पर गया. फैंस कैमरे की ओर देखकर हाथ हिलाने लगे. इसी बीच जैमीसन को मस्ती सूझी. वह बार-बार कैमरे के बीच आने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

Jamieson blocking the fans from getting on the big screen ?#WTCFinal21 #INDvNZ ????? pic.twitter.com/7x4AJlqGKg

—  ¯_(ツ)_/¯  (@LackOfToast) June 20, 2021