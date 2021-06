ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: भारत-न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final) मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. बारिश के कारण मैच के पहले दिन शुक्रवार को टॉस नहीं हो पाया था। बारिश के कारण पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और टॉस हुए बिना ही स्टंप्स की घोषणा कर दी गई थी. इस मुकाबले में भारतीय टीम ब्लैक आर्मबैंड पहनकर उतरी है, जिसकी वजह आपको भावुक कर देगी.

18 जून की रात महानतम धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने बांह पर काली पट्टी पहनने का फैसला लिया है. मिल्खा सिंह कोविड-19 के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई के बाद विजेता के रूप में सामने आए थे. मिल्खा सिंह का 400 मीटर का रिकॉर्ड 38 साल तक, जबकि 400 मीटर एशियन रिकॉर्ड 26 साल तक कायम था. सिंह के परिवार में तीन बेटियां डॉ मोना सिंह, अलीजा ग्रोवर, सोनिया सांवल्का और बेटा जीव मिल्खा सिंह हैं.गोल्फर जीव, जो 14 बार के अंतरराष्ट्रीय विजेता हैं. वह अपने पिता की तरह पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं.

A legacy that inspired a whole nation to aim for excellence. To never give up and chase your dreams. Rest in Peace #MilkhaSingh ji 🙏. You will never be forgotten. pic.twitter.com/IXVmM86Hiv

— Virat Kohli (@imVkohli) June 19, 2021