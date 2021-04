ICC WTC Final: न्‍यूजीलैंड ने टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए किया टीम का ऐलान, भारत से होगी भिड़ंत

New Zealand Announced team for World Test Championship Final Against India: न्‍यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने टीम के इंग्‍लैंड दौरे (New Zealand vs England) और उसके ठीक बार वहां होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले (India vs New Zealand) के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. खास बात ये है कि केन विलियमसन की कप्‍तानी वाली टीम में तीन अनकैप्‍ड युवाओं को पहली बार मौका दिया जा रहा है.

भारतीय टीम के खिलाड़ी इन दिनों आईपीएल में व्‍यस्‍त हैं. आईपीएल के तुरंत बाद जून के मध्‍य में में भारत-न्‍यूजीलैंड के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है.

टी20 और वनडे में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके दक्षिण अफ्रीका में जन्में डेवोन कॉनवाय को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. इसके अलावा ऑलराउंडर रचिन रविंद्र और तेज गेंदबाज जैकब डफी को भी टीम में शामिल किया गया है.

इंग्‍लैंड के खिलाफ न्‍यूजीलैंड का पहला मुकाबला लार्ड्स में दो जून और फिर एजबस्टन में 10 जून से दूसरा मैच होगा. न्‍यूजीलैंड क्रिकेट ने इस सीरीज और वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल (India vs New Zealand) के लिए 20 सदस्‍यीय टीम का ऐलान किया है.

21 साल के रविंद्र को न्यूजीलैंड के सबसे उभारते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है. बायें हाथ के इस बल्लेबाज और बायें हाथ के स्पिनर ने 18 साल की उम्र में वेलिंगटन की ओर से पदार्पण किया था और प्रथम श्रेणी स्तर पर तीन शतक और दो अर्धशतक जड़ चुके हैं जिसमें न्यूजीलैंड ए की ओर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक भी शामिल है.

डफी ने इस साल ईडन पार्क में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए 33 रन देकर चार विकेट चटकाए थे जिसके लिए उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया था.

कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson), आलराउंडर मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) और तेज गेंदबाज काइल जेमीसन और ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं लेकिन यह उनकी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगा.

इंग्‍लैंड दौरे, वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिए न्‍यूजीलैंड की टीम (New Zealand Cricket team for WTC Final)

केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, डग ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवाय, कोलिन डि ग्रैंडहोम, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, रोस टेलर, नील वैगनर, बीजे वाटलिंग और विल यंग.