ICC ODI Rankings: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का 25 नवंबर से आगाज हो रहा है जिसमें मेहमान टीम के पास वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने का शानदार मौका होगा। शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park Stadium) में खेलेगी जिसमें उसका लक्ष्य जीत से आगाज करना होगा।

वनडे रैंकिंग की बात की जाए तो भारत अभी 112 रेटिंग पाइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं, इंग्लैंड 113 रेटिंग पाइंट के साथ दूसरे पायदान पर है। टॉप पर 114 रेटिंग पाइंट के साथ न्यूज़ीलैंड का कब्जा है। ऐसे में अगर टीम इंडिया मेजबान न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से हरा देती है तो फिर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम वनडे रैकिंग में नंबर-1 का ताज हासिल कर लेगी।

न्यूजीलैंड से पहले वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम आईसीसी वनडे रैकिंग (ICC ODI Rankings) में नंबर स्थान पर थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 0-3 से मुंह की खाने के बाद वह नंबर 2 पर खिसक गई। वहीं, न्यूजीलैंड ने टॉप पर कब्जा जमा लिया।

All in readiness for the #NZvIND ODI series starting tomorrow ?#TeamIndia pic.twitter.com/OJH3MViV8u

— BCCI (@BCCI) November 24, 2022