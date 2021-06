WTC 2021, IND vs NZ: इंग्‍लैंड की टीम के पूर्व कप्‍तान रह चुके केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भारी मन से अपने देश में बड़े टूर्नामेंट आयोजन नहीं कराने की वकालत की है. आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship 2021) अबतक बुरी तरह से बारिश से प्रभावित रहा है. फैन आस लगा रहे हैं कि किसी तरह से मैच शुरू हो और मैदान पर कुछ ऐक्‍शन देखने को मिले.

केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने ट्विटर पर लिखा, “बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि महत्‍वपूर्ण मैच यूके में नहीं होने चाहिए.”

It pains me to say it, but a ONE OFF & incredibly important cricket game should NOT be played in the UK.

केविन पीटरसन ने कहा, “अगर ये मेरे हाथ में होता तो दुबई इस मैच के लिए सबसे उपयुक्‍त जगह होती. दुबई एक न्‍यूट्रल वेन्‍य होता, अच्‍छा मौसम भी निश्चित तौर पर मिलता. अच्‍छी ट्रेनिंग की सुविधा होने के साथ-साथ वो एक ट्रेवल हब भी है. आईसीसी का कार्यालय भी स्‍टेडियम के पास ही होता.”

If it was up to me, Dubai would always host a one off match like this WTC game.

Neutral venue, fabulous stadium, guaranteed weather, excellent training facilities and a travel hub!

Oh, and ICC home is next to the stadium.

— Kevin Pietersen? (@KP24) June 21, 2021