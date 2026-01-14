×
  • Home
  • News
  • KL Rahul ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड के खिलाफ यह करिश्मा करने वाले पहले भारतीय

IND vs NZ: KL Rahul ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड के खिलाफ यह करिश्मा करने वाले पहले भारतीय

केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में शानदार सेंचुरी लगाई. राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 14, 2026 9:10 PM IST

KL Rahul Century against new zealand in 2nd odi
केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट वनडे में सेंचुरी लगाई

राजकोट: न्यूजीलैंड के खिलाफ निरंजन शाह स्टेडियम में केएल राहुल ने 92 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 112 रन की नाबाद पारी खेली. इसी के साथ केएल राहुल राजकोट में वनडे शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. वह न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी हैं.

राहुल ने 49वें ओवर में काइल जैमीसन की फुल टॉस गेंद को स्टैंड्स में भेजकर अपना 8वां वनडे शतक लगाया. कर्नाटक के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने सिर्फ 87 गेंदों में शतक पूरा किया.

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल ने 6 डॉट गेंदों के साथ धीमी शुरुआत की. 7वीं गेंद पर खाता खोलने वाले केएल राहुल जैसे ही सहज हुए, विराट कोहली (23) पवेलियन लौट गए.

तनावपूर्ण स्थिति में, केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा (27) के साथ 73 रन की साझेदारी की. इसके बाद 33 वर्षीय खिलाड़ी ने दूसरे छोर पर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाकर न्यूजीलैंड के सामने 285 रन का टारगेट रखा.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए. केएल राहुल ने 112 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 56 रन बनाए. रवींद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए.

न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिस्चियन क्लार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले. इनके अलावा, काइल जैमीसन, जैक फाउलकेस, जेडेन लेनोक्स और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 1-1 अपने नाम किया.

वडोदरा में खेले गए सीरीज के पहले मैच में केएल राहुल ने 21 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौकों के साथ 29 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 4 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

TRENDING NOW

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में केएल राहुल की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य रहा है. चाहे बड़ा लक्ष्य का पीछा करना हो या शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी को संभालना हो, उन्होंने धैर्य और समझदारी से शॉट-सिलेक्शन दिखाया है.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: