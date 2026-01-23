This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND VS NZ Live Score India vs New Zealand 2nd T20I Scorecard and Updates
India vs New Zealand Live Scorecard and Updates
IND VS NZ 2nd T20I Live: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. भारतीय टीम दूसरा टी-20 मैच जीतकर सीरीज में जीत का क्रम बरकरार रखना चाहेगी.
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
IND VS NZ 2nd T20I Live: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारतीय टीम में दो बदलाव हुआ है. कुलदीप यादव और हर्षित राणा की प्लेइंग-11 मे वापसी हुई है. अक्षर और बुमराह प्लेइंग-11 से बाहर हैं. अक्षर पटेल को पिछले मैच में चोट लगी थी, वहीं बुमराह को रेस्ट दिया गया है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में भी तीन बदलाव हुआ है.
IND VS NZ 2nd T20I Live: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मैच में रायपुर में आमने-सामने है. भारतीय टीम जीत का क्रम बरकरार रखने मैदान पर उतरेगी. शाम 6.30 बजे टॉस होगा, वहीं शाम सात बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.