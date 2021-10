IND vs NZ Live Streaming: टीवी और मोबाइल पर कैसे देखें भारत-न्‍यूजीलैंड मुकाबला ? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

IND vs NZ Live Streaming India vs New Zealand T20 World Cup 2021: आज भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप में अहम मैच खेला जाना है. विराट कोहली और केन विलियमसन की टीमों को अगर प्‍लेऑफ में अपनी जगह पक्‍की करनी है तो हर हाल में इस मैच को जीतना होगा. अन्‍यथा दूसरी टीमों के प्रदर्शन के आधार पर ही वो सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए आश्रित हो जाएंगे. आज हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर सकते हैं. वहीं, मार्टिन गप्टिल भी चोट के बाद पूरी तरह ठीक हैं और आज के मैच में खेलते नजर आएंगे.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कब खेला जाएगा ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला रविवार 31 अक्‍टूबर को खेला जाएगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला आज शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 के मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 के मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला टीवी पर किस प्रकार देखा जा सकता है ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍मय से कैसे देखें ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला मोबाइल पर Disney Hotstar के माध्‍यम से देखा जा सकता है.