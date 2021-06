WTC 2021, IND vs NZ: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जारी वर्ल्‍ड टेस्ट चैंपियनिशप के फाइनल (ICC World Test Championship 2021 Final) के दौरान तीसरे दिन इस वक्‍त भारतीय तेज गेंदबाज कीवी टीम के विकेट चटकाने की कोशिशों में जुटे हैं. इसी बीच ट्विटर पर एकाएक तेज गेंदबाज भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ट्रेंड करने लगे हैं. यहा ये सवाल उठता है कि भुवी अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय कैसे बन गए हैं. वो तो इंग्‍लैंड जाने वाली टीम के स्‍क्‍वाड तक का हिस्‍सा नहीं हैं.

आइये हम आपको इसका कारण बताते हैं. दरअसल, टीम इंडिया के गेंदबाज इस वक्‍त न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों के विकट निकालने में जूझते हुए नजर आ रहे हैं. कीवी टीम ने 34 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 74 रन बना लिए हैं. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्‍मद शमी (Mohammad Shami) और इशांत शर्मा (Ishant Sharma) अबतक केन विलियमसन की टीम के सामने नाकाम ही साबित हुए हैं.

मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए फैन्‍स को अचानक भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की याद आने लगी है. एक फैन ने ट्विटर पर लिखा, “मेरा सच में मानना है कि मोहम्‍मद सिराज को टीम में शामिल किया जाना चाहिए था. वो भुवी के बाद सर्वश्रेष्‍ठ स्विंग बॉलर है. मैच में खेल रहे तीनों तेज गेंदबाज भी अच्‍छे हैं, लेकिन वो सीम बॉलर हैं. मैं सच में भुवनेश्‍वर कुमार को मिस कर रहा हूं.

I really believe Siraj should’ve been included in the XI. He’s probably the best swing bowler we have after Bhuvi and he can give you longer spells as well….

These 3 are great, but they’re just seam bowlers.

I really miss Bhuvneshwar Kumar!! #INDvNZ #WTCFinal

— Satwik Biswal (@SatwikBiswal) June 20, 2021