IND vs NZ: न्‍यूट्रल वेन्‍यू पर ICC के टूर्नामेंट में शर्मनाक रहा है भारत का प्रदर्शन, क्‍या इस बार नसीब ह

ICC World Test Championship 2021, India vs New Zealand: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल का मंच सज गया है. भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें 18 जून से शुरू होने वाले पहले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनिशप के फाइनल (WTC 2021) के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह पहला मौका है जब टेस्‍ट क्रिकेट में किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं. आइये हम आपको न्‍यूट्रल वेन्‍य (India vs New Zealand Neutral Venue) पर खेले गए आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं.

टी20 और वनडे क्रिकेट में मिलाकर कुल सात बार भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें न्‍यूट्रल (India vs New Zealand Neutral Venue) वेन्‍यू पर एक दूसरे के सामने आई हैं. इस दौरान भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. भारत केवल एक बार ही न्‍यूजीलैंड को न्‍यूट्रल वेन्‍य पर आईसीसी के टूर्नामेंट में हरा पाया है. अन्‍य सभी छह बार टीम इंडिया को शिकस्‍त झेलनी पड़ी है. साउथम्‍पटन के रोस बाउल स्‍टेडियम में होने वाला मैच भी न्‍यूट्रल वेन्‍य पर ही हो रहा है. ऐसे में ये देखना दिलचस्‍प होगा कि भारत अपने इस जीत के सूखें को वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैपियनशिप में खत्‍म कर पाता है या नहीं.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आईसीसी टूर्नामेंट का इतिहास (India vs New Zealand, ICC Tournament History)

1975 विश्‍व कप: पहली बार भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें 50 ओवरों के पहले विश्‍व कप के दौरान इंग्‍लैंड में आमने सामने आई थी. इंग्‍लैंड ने इस मैच में चार विकेट से जीत दर्ज की थी.

1979 विश्‍व कप: अगले विश्‍व कप के दौरान एक बार फिर न्‍यूजीलैंड ने बाजी मारी. इंग्‍लैंड में खेले गए इस विश्‍व कप में भारत को आठ विकेट से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.

1999 विश्‍व कप: इंग्‍लैंड में 1999 का विश्‍व कप खेला गया था. सुपर ओवर के दौरान भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें खेले. न्‍यूजीलैंड ने इस मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज की.

2000 चैंपियन ट्रॉफी: भारत और न्‍यूजीलैंड फाइनल तक पहुंचे, लेकिन खिताबी मैच में कीवी टीम ने भारत को चार विकेट से रौंद दिया.

2003 विश्‍व कप: साउथ अफ्रीका में खेले गए विश्‍व कप के दौरान टीम इंडिया पहली बार न्‍यूट्रल वेन्‍य पर न्‍यूजीलैंड को मात देने में सफल रहा था. सेंचुरियन में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी.

2007 टी20 विश्‍व कप: साउथ अफ्रीका की धरती पर पहला टी20 विश्‍व कप खेला गया. टीम इंडिया को एक बार फिर इस मैच में कीवी टीम ने धूल चटाई. जोहान्‍सबर्ग में खेले गए मैच में भारत को 10 रन से हार झेलनी पड़ी.

2019 विश्‍व कप: भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें विश्‍व कप 2019 के दौरान सेमीफाइनल में भिड़ी थी. इंग्‍लैंड में खेले गए इस मैच में भारत को 18 रन से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.