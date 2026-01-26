×
IND vs NZ: युवराज सिंह ने लिए अभिषेक शर्मा के मजे, शागिर्द को दिया नया चैलेंज

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगा दी.

Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 26, 2026 11:02 AM IST

IND vs NZ, Abhishek Sharman and Yuvraj Singh: अभिषेक शर्मा ने गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी की. वह युवराज सिंह के 12 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ने से बच गए. इसके बाद युवराज सिंह ने इसके बाद मजेदार ट्वीट कर युवा बल्लेबाज के साथ मजाक किया है.

अभिषेक शर्मा ने रविवार, 25 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. वह युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ दो गेंद से चूक गए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 14 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली. भारत ने तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इसके बाद युवराज सिंह ने अभिषेक से मजाकिया लहजे में एक चुनौती भी दी है.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गुवाहाटी के बारसापरा स्टेडियम पर 14 गेंद पर अर्धशतक लगा दिया. वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में दूसरे सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. अभिषेक की धमाकेदार पारी की मदद से भआरत ने सिर्फ 10 ओवरों में ही 154 रन का टारगेट हासिल कर लिया. भारत ने मैच 8 विकेट से अपने नाम किया.

T20I में सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रैंकिंगबल्लेबाजगेंदमैचमैदानतारीख
1युवराज सिंह12भारत बनाम इंग्लैंडडरबन19 सिंतबर, 2007
2अभिषेक शर्मा14भारत बनाम न्यूजीलैंडगुवाहाटी25 जनवरी, 2026
3हार्दिक पंड्या16भारत बनाम साउथ अफ्रीकाअहमदाबाद19 दिसंबर, 2025
4अभिषेक शर्मा17भारत बनाम इंग्लैंडमुंबई2 फरवरी, 2025
5केएल राहुल18भारत बनाम स्कॉटलैंडदुबई5 नवंबर, 2021
6सूर्यकुमार यादव18भारत बनाम साउथ अफ्रीकागुवाहाटी2 अक्टूबर, 2022
7गौतम गंभीर19भारत बनाम श्रीलंकानागपुर9 दिंसबर, 2009

युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के लिए मजे

अभिषेक शर्मा की पारी के बाद युवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी. और साथ ही उन्हें यह भी याद दिलाया कि रिकॉर्ड अभी किसके नाम है. अभिषेक को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, ‘अब भी 12 गेंद पर 50 नहीं बना सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बहुत अच्छा खेले- मजबूती से आगे बढ़ते रहो.’

यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया. और इससे युवराज और अभिषेक शर्मा के बीच मजबूत रिश्ते के बारे में लोगों ने टिप्पणियां कीं. अभिषेक शर्मा ने भी कई बार उनके क्रिकेट पर युवराज सिंह के असर के बारे में बात की है. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह असल में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे युवा भारतीय बल्लेबाजों के मेंटॉर हैं.

इससे पहले युवराज सिंह के रिकॉर्ड से चूकने पर अभिषेक ने कहा था, ‘युवराज सिंह का सबसे तेज टी20 अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी, आप कभी नहीं जानते। कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है.’

टी20 इंटरनेशनल में सबस तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकिंगबल्लेबाजटीमगेंदबनाममैदानतारीख
1दीपेंद्र सिंह ऐरीनेपाल09मंगोलियाग्वांगझू27 सितंबर, 2023
2युवराज सिंहभारत12इंग्लैंडडरबन19 सितंबर, 2007
3मिर्जा अहसानऑस्ट्रेलिया13लग्जमबर्गईफोव काउंटी31 अगस्त, 2019
4तादिवांशे मरुमनीजिम्बाब्वे13गाम्बियानैरोबी23 अक्टूबर, 2024
5मोहम्मद फवादतुर्किये13बुल्गारियासोफिया12 जुलाई, 2025
6जेन फ्राइलिंकनामीबिया13जिम्बाब्वेबुलावायो18 सितंबर, 2025

मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट पर 153 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद सिर्फ 10 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया. सीरीज का अगला मैच 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

