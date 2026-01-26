IND vs NZ: युवराज सिंह ने लिए अभिषेक शर्मा के मजे, शागिर्द को दिया नया चैलेंज

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगा दी.

Yuvraj-Singh-Abhishek-Sharma

IND vs NZ, Abhishek Sharman and Yuvraj Singh: अभिषेक शर्मा ने गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी की. वह युवराज सिंह के 12 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ने से बच गए. इसके बाद युवराज सिंह ने इसके बाद मजेदार ट्वीट कर युवा बल्लेबाज के साथ मजाक किया है.

अभिषेक शर्मा ने रविवार, 25 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. वह युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ दो गेंद से चूक गए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 14 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली. भारत ने तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इसके बाद युवराज सिंह ने अभिषेक से मजाकिया लहजे में एक चुनौती भी दी है.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गुवाहाटी के बारसापरा स्टेडियम पर 14 गेंद पर अर्धशतक लगा दिया. वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में दूसरे सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. अभिषेक की धमाकेदार पारी की मदद से भआरत ने सिर्फ 10 ओवरों में ही 154 रन का टारगेट हासिल कर लिया. भारत ने मैच 8 विकेट से अपने नाम किया.

T20I में सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रैंकिंग बल्लेबाज गेंद मैच मैदान तारीख 1 युवराज सिंह 12 भारत बनाम इंग्लैंड डरबन 19 सिंतबर, 2007 2 अभिषेक शर्मा 14 भारत बनाम न्यूजीलैंड गुवाहाटी 25 जनवरी, 2026 3 हार्दिक पंड्या 16 भारत बनाम साउथ अफ्रीका अहमदाबाद 19 दिसंबर, 2025 4 अभिषेक शर्मा 17 भारत बनाम इंग्लैंड मुंबई 2 फरवरी, 2025 5 केएल राहुल 18 भारत बनाम स्कॉटलैंड दुबई 5 नवंबर, 2021 6 सूर्यकुमार यादव 18 भारत बनाम साउथ अफ्रीका गुवाहाटी 2 अक्टूबर, 2022 7 गौतम गंभीर 19 भारत बनाम श्रीलंका नागपुर 9 दिंसबर, 2009

युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के लिए मजे

अभिषेक शर्मा की पारी के बाद युवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी. और साथ ही उन्हें यह भी याद दिलाया कि रिकॉर्ड अभी किसके नाम है. अभिषेक को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, ‘अब भी 12 गेंद पर 50 नहीं बना सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बहुत अच्छा खेले- मजबूती से आगे बढ़ते रहो.’

Still can’t get a 50 off 12 balls, can you? 🤪 Well played – keep going strong! 💪🏻 @OfficialAbhi04 #IndVSNz pic.twitter.com/6MQe1p6sx4 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 25, 2026

यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया. और इससे युवराज और अभिषेक शर्मा के बीच मजबूत रिश्ते के बारे में लोगों ने टिप्पणियां कीं. अभिषेक शर्मा ने भी कई बार उनके क्रिकेट पर युवराज सिंह के असर के बारे में बात की है. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह असल में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे युवा भारतीय बल्लेबाजों के मेंटॉर हैं.

india vs NZ, 3rd T20I

इससे पहले युवराज सिंह के रिकॉर्ड से चूकने पर अभिषेक ने कहा था, ‘युवराज सिंह का सबसे तेज टी20 अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी, आप कभी नहीं जानते। कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है.’

टी20 इंटरनेशनल में सबस तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकिंग बल्लेबाज टीम गेंद बनाम मैदान तारीख 1 दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल 09 मंगोलिया ग्वांगझू 27 सितंबर, 2023 2 युवराज सिंह भारत 12 इंग्लैंड डरबन 19 सितंबर, 2007 3 मिर्जा अहसान ऑस्ट्रेलिया 13 लग्जमबर्ग ईफोव काउंटी 31 अगस्त, 2019 4 तादिवांशे मरुमनी जिम्बाब्वे 13 गाम्बिया नैरोबी 23 अक्टूबर, 2024 5 मोहम्मद फवाद तुर्किये 13 बुल्गारिया सोफिया 12 जुलाई, 2025 6 जेन फ्राइलिंक नामीबिया 13 जिम्बाब्वे बुलावायो 18 सितंबर, 2025

मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट पर 153 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद सिर्फ 10 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया. सीरीज का अगला मैच 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.