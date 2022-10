नई दिल्ली: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त भारत और पाकिस्‍तान की टीमें टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के सुपर-12 के चौथे मुकाबले में आमने सामने है. जहां कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया.

पहले बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बिना खाता खोले ही पवेलियन जाने का नजारा दिखा दिया. जिसे देख भारतीय फैंस अब सोशल मीडिया पर पाक कप्तान बाबर आजम के आउट होने के बाद अपनी प्रतिक्रयाएं दे रहे है.

अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर की पहलीं गेंद पर लेग स्टंप पर ऐसी पकड़ बनाई, जिसे बाबर परखने से चूक गए और अपना विकेट गंवा बैठे. यहां काफी रोमांचक भरा माहौल था.

Babar Azam on golden duck and too against a newbie indian fastbowler? This is unbelievable! ? #T20WorldCup

— Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) October 23, 2022