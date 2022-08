एशिया कप 2022 में कुछ घंटे बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होने जा रही है। इस मुकाबले पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं और ऐसे में पाकिस्तान की टीम किसी भी तरह कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस महामुकाबले से पहले अपने खिलाड़ियों के अंदर जोश भरते नजर आए।

पाकिस्तान क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बाबर आजम अपने खिलाड़ियों को पिछले T20I वर्ल्ड कप की याद दिला रहे हैं और उनसे नेट्स पर की गई कड़ी मेहनत को मैच में जाकर तब्दील करने का जोश भर रहे हैं।

वीडियो में बाबर आजम कहते हैं, “हमें अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ खेलना हैं। जैसे हमने पिछले वर्ल्ड कप में किया था वैसे ही इस बार भी खेलना है। पीछे जाकर वो चीज याद करो। नेट्स में जो चीज करते हो वही मैच में करना है। भरोसा रखो। हमारा प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी हमारे साथ नहीं हैं। उसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए।”

?? Listen to the encouraging words from our captain ? #AsiaCup2022 | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/odSavfgKO6

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 27, 2022