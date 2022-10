भारत ने विराट कोहली (82 नाबाद) और हार्दिक पांड्या (40) की 78 गेंदों में 113 रनों की शानदार साझेदारी की बदौलत मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 ग्रुप मैच में पाकिस्तान को आखिरी गेंद तक खिंचे मुकाबले में 4 विकेट से हराकर अपने अभियान की रोमांचक शुरूआत की। इसके साथ ही उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार का बदला भी ले लिया। पाकिस्तान के आठ विकेट पर 159 रन के जवाब में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 160 रन का लक्ष्य हासिल किया।

विराट कोहली की धमाकेदार पारी से भारत को मिली जीत पर महान सुनील गावस्कर भी अपनी खुशी को छिपा नहीं सके। भारत की शानदार जीत के वक्त गावस्कर स्टेडियम में मौजूद थे और आर अश्विन ने जैसे ही विनिंग शॉट लगाया तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर खुशी से बच्चों की तरह कूदने लगे जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

The celebration from Sunil Gavaskar says all about the victory. pic.twitter.com/extYFPA4au

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2022