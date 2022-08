IND vs PAK: भारत ने एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रविवार को 5 विकेट से हरा दिया। भारत की इस शानदार जीत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या जिन्होंने विकेट चटकाने के अलावा ताबड़तोड़ पारी खेली और अंत तक नाबाद रहे।

WHAT. A. WIN!#TeamIndia clinch a thriller against Pakistan. Win by 5 wickets ??

Scorecard – https://t.co/o3hJ6VNfwF #INDvPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/p4pLDi3y09

— BCCI (@BCCI) August 28, 2022