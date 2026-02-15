add cricketcountry as a Preferred Source
  • IND VS PAK T20 World Cup 2026: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

  • IND VS PAK T20 World Cup 2026: भारतीय टीम में दो बदलाव, दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

  • IND VS PAK T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

  • IND VS PAK T20 World Cup 2026: अब से थोड़ी देर में शुरू होगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

IND VS PAK T20 World Cup 2026: भारत vs पाकिस्तान, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

India vs Pakistan Match Scorecard and Updates

akhilesh.tripathi

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - February 15, 2026 6:46 PM IST

IND VS PAK
IND VS PAK

India vs Pakistan LIVE Score: भारत और पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम में दो बदलाव हुआ है. संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान (प्लेइंग XI): सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

IND VS PAK T20 World Cup 2026: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान (प्लेइंग XI): सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

IND VS PAK T20 World Cup 2026: भारतीय टीम में दो बदलाव, दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

IND VS PAK T20 World Cup 2026:  भारतीय टीम में दो बदलाव हुआ है. अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव प्लेइंग-11 का हिस्सा हैं. संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह बाहर जाएंगे. भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया.

IND VS PAK T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

IND VS PAK T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला.

IND VS PAK T20 World Cup 2026: अब से थोड़ी देर में शुरू होगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

IND VS PAK T20 World Cup 2026: अब से थोड़ी देर में शुरू होगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है. इस हाइवोल्टेज मुकाबले को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. शाम 6.30 बजे टॉस होगा, वहीं शाम सात बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.

