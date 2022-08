IND vs PAK: टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन से रिषभ पंत हुए बाहर, निराश फैंस ने जमकर किए ट्वीट

दुबई : दुबई के मैदान पर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच धमाकेदार मैच खेला जा रहा है, जिसमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया, जिसके चलते यह मुकाबला जितना रोमांच भरा लग रहा था, उससे कही ज्यादा टक्कर का होना वाला है ।

इस सभी के बीच पाकिस्तान की ओर से 19 वर्षीय युवा गेंदबाज नसीम शाह ने अपना डेब्यू किया और अपना भारत के खिलाफ एशिया कप जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में इस अवसर का मौक पाया।

वहीं , मैच शुरू होने पर टीम इंडिया ने भी चौंकाने वाली खबर सामने तब रख दी, जब भारत के प्लेइंग इलेवन में विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को शामिल नहीं किया गया। जिसके बाद उनके फैंस ने ट्विटर पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए ढेर सारे ट्वीट किए।

जहां सभी रिषभ के खेलने की आस लगाई जा रही थी, वहां उन्हें दिनेश कार्तिक की वजह से टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया।

एक टविटर यूजर तो रिषभ के न खेलने पर इतना ज्यादा निराश हुआ कि उसने अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को टैग कर दण्डित करने को कहा।

No #Pant in a T20 match ! So surprised ? #INDvsPAK — Kavan Rana (@kavanrana) August 28, 2022